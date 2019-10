Triller : l'application où Gambi cartonne !

Concurrent direct de TikTok, l'application Triller attire de plus en plus !

On entend parler de plus en plus de Triller où les artistes et influenceurs font le buzz ! L'application américaine, concurrent du TikTok chinois, promet plus de visibilité aux artistes et à leur promotion.

D'ailleurs, les trois plus gros labels Sony Music Entertainment, Warner Music Group et Universal Music Group ont chacun une part du gâteau de cette application qui cartonne.

Dans les tendances, on retrouve le célèbre "Popopop" de Gambi. Les utilisateurs s'ambiancent sur le son du nouveau phénomène du rap français, qui a d'ailleurs lui-même un compte sur l'application où il a déjà posté une vidéo de lui qui danse. Dans ces mêmes tendances, des challenges à tout va sont lancés tels que le "#bigbootychallenge" de Gucci Mane et Megan Thee Stallion et le "#bopchallenge" de DaBaby.

Des artistes comme Chance the Rapper, DaBaby, Halsey, ou Swizz Beatz utilisent également la plateforme pour faire de la promotion.

Triller confie qu'ils sont en partie responsables de la réussite de certains artistes et tubes. Dans la liste des succès, on retrouve par exemple "Taste" de Tyga ou encore "Big Bank" de YG. Ils ont également aidé des nouveaux talents à faire le buzz, notamment Lil Nax X et son incontournable "Old Town Road".

Le PDG de la plateforme explique : "Triller met en avant les créateurs en leur permettant de présenter leur travail et de se connecter avec leur public à travers le langage universel de la musique." Ensuite, il ajoute : " Bien que nous reconnaissions que nous rivalisons avec TikTok pour la distribution de vidéos sociales, notre plus grande différence est que nous sommes déterminés à travailler main dans la main avec les labels, artistes et créateurs. Nous leur permettons de promouvoir leur travail, leur musique et leur contenu afin qu'ils puissent, par la suite, le partager sur pratiquement tous les réseaux sociaux."

Triller promet donc beaucoup en ce qui concerne la découverte de talents, et les investisseurs croient de plus en plus à cette application américaine.