Mary J. Blige rejoint le casting du biopic d'Aretha Franklin !

Mary J. Blige apparaîtra dans "Respect", le film à venir qui retrace la vie d'Aretha Franklin !

La reine de la soul Mary J Blige est toujours sur le devant de la scène, à 48 ans. Il y a quelques semaines, elle s'exposait de manière très sexy sur les réseaux sociaux, et on peut dire que la température avait alors monté d'un cran. D'autant que certains ont pris ce post Instagram pour un clash envers Megan Thee Stallion, dont Mary est une des inspirations évidentes.

Cette fois, c'est pour une nouvelle un peu plus triste que la star fait l'actualité. En effet, si on en croit le média américain Deadline, la chanteuse a intégré le casting du prochain biopic sur la vie d'Aretha Franklin, véritable légende de la Black Music aux Etats-Unis, dans le rôle de Dinah Washington, autre grande artiste des années 50. La sortie du film est prévue pour Août prochain, et le tournage ne devrait pas tarder à commencer. Ca s'appellera "Respect", un des plus gros classiques d'Aretha, et Mary sera loin d'être la seule star du casting : elle sera rejoint par Forest Whitaker, Marlon Wayans, et d'autres invités.

Une sacrée marque de respect pour Mary J Blige, qui a déjà une carrière d'actrice plutôt bien remplie, avec plusieurs nominations aux Golden Globes par exemple. Et on se doute que ce rôle lui tiendra particulièrement à coeur, car elle a avoué à de nombreuses reprises que Mme Aretha Franklin était une de ses influences;et elle avait même partagé le micro avec la légende à quelques reprises, ainsi que la scène, comme en 2001. On vous a remis une de leurs collaborations !