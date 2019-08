Tupac et Snoop Dogg bientôt en jouet ?

Death Row est désormais détenu par la société de jouet Hasbro.

C'est officiel depuis le 22 aout, Death Row est désormais la propriété de la célèbre compagnie de jouet Hasbro qui commercialise G.I Joe ou encore les Transformers !

Fondé en 1991 par Suge Knight, Le label a très largement contribué à la grandeur du hip-hop sur la côte ouest des Etats-Unis, Tupac, Dr. Dre et Snoop Dogg sont passés par Death Row. A l'époque, le label était tout puissant et s'est permis une "guerre" avec le label star de New York, Bad Boys Records. Il faut dire que Suge Knight dirigeait son société comme un gang, de manière très "ferme"...

Mais en 2006, Death Row fait faillite suite, notamment, aux nombreuses affaires judiciaires pour lesquelles Suge Knight est poursuivi. La société est rachetée en 2013 par Entertainment One, et comme Hasbro en a pris possession il y a peu, le catalogue leur revient de droit.

De son côté, le CEO d'Hasbro s'est dit heureux de cette acquisition :

"L'achat de ces marques, qui sont extrêmement rentables et traduisibles en produits dérivés, est une occasion de croissance stratégique pour Hasbro."

Mais concrètement quel avenir pour Death Row ? Suge Knight étant en prison, c'est son fils qui a pris les commandes et qui a annoncé pas mal d'inédits de Tupac, Hasbro quant à eux n'ont rien annoncé concernant à de possibles projets.



Des figurines de Tupac ou Dr. Dre, un Monopoly Gangsta, voir même un Cluedo où l'objectif serait de retrouver l'assassin de Eazy-E, il y a beaucoup de possibilité et on a des idées !