6ix9ine dépense sans compter !

Même quand l'album bide, il y a toujours beaucoup, beaucoup de sous.

Sale période pour 6ix9ine. Depuis sa sortie de prison, il n'est plus un des rappeurs les plus écoutés ni même les plus suivis sur les réseaux. S'il reste une star du Rap US, sa notoriété est en déclin et il peine à faire parler de lui. Du coup, il tente de multiplier les bad buzz en insultant un mort par-ci, un mort par-là, fait semblent de vouloir attraper Meek Mill dans un parking (sans grande conviction). Bref, tous est devenu bon pour qu'il continue à apparaître dans les sujets tendance. Il a cette fois trouver une nouvelle idée : dépenser beaucoup.

Dépenser beaucoup et surtout, le poster sur les réseaux, pour que les gens le voient. Visiblement, 6ix9ine a une nouvelle petite amie et il a décidé de lui faire de très, très beaux cadeaux, avec une belle facture. Sur la photo qu'il a postée sur son compte Insta, on peut voir six sacs Chanel, devant un bolide aux portes papillon, avec un très beau bouquet de roses. En légende du post, il écrit : "Tu pourrais avoir le plus gros sac Chanel du magasin si tu le veux", en taguant le compte Instagram de sa meuf.

Mais évidemment, comme 6ix9ine n'a aucune classe, il n'a pas pu s'empêcher de poster la photo de la facture dans le même post. Au total, 51 715 dollars pour les sacs, un joli cadeau pour la dulcinée donc. Une toute petite somme pour le rappeur, qui aurait touché 20 millions de dollars pendant sa détention, l'année dernière. Y a pas à dire, le "crime" ça paie...