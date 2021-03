Bobby Shmurda : les conditions strictes de sa liberté

La vie du rappeur est encadrée.

Bobby Shmurda est sorti de prison mais il est en liberté conditionnelle et a des règles strictes à respecter durant cette période. Des règles très strictes même. Il en sera totalement libéré le 23 février 2026. En attendant, il doit respecter un couvre-feu, se soumettre à des tests anti-drogue et anti-alcool et suivre une thérapie en cas d'agression ou de crises de colère. Enfin, et c'est certainement la partie l aplus facile, il doit aussi avoir un emploi.

En liberté conditionnelle, Bobby Shmurda devra respecter ces conditions jusqu’en 2026 :



- Pas d'alcool

- Pas le droit d'aller dans des bars

- Pas le droit de sortir après 20h00

- Pas le droit de traîner avec des gangs

- Demander conseil en cas d’agression

- Trouver un travail pic.twitter.com/90lMR6LMEL — Kultur (@Kulturlesite_) March 23, 2021

Finalement, les conditions les plus faciles à remplir pour lui sont celles qui concernent son emploi. En effet, depuis sa libération, il a vu ses streams exploser et il a déjà donné quelques concerts, notamment pendant le All Star Game NBA et les fans qui ont continué à le soutenir durant son incarcération attendent maintenant un nouveau titre ou mieux, un nouveau projet.