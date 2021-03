6ix9ine veut affronter Meek Mill

Tekashi propose au rappeur de Philadelphie de se battre en un contre un.

6ix9ine poursuit son beef avec Meek Mill. Le rappeur de New-York lui lance un défi en lui proposant de s’affronter en face à face.

Nouvelle provocation pour 6ix9ine. Il n’a pas tourné la page Meek Mill et le fait savoir. Suite à leur altercation à la sortie d’une boîte de nuit, Tekashi, comme à son habitude, s’est servi de l’embrouille pour créer le buzz autour de son clip "Zaza". Aujourd’hui, il propose même à son ennemi, un combat en un contre un. L’occasion pour 6ix9ine de faire une nouvelle fois parler de lui. Le principal intéressé n’a pas encore réagi, mais la proposition du rappeur semble être très sérieuse. Dans le pire des cas, si l’ex de Nicky Minaj refuse, il pourra certainement trouver un nouvel adversaire parmi sa longue liste d’ennemis. 600Breezy et Lil Reese qui sont en pleine guerre contre le New-yorkais pourraient aimer l’idée. Sinon, Lil Durk est peut-être disponible ?

Mais 6ix9ine ne s’arrête pas là. Dans la vidéo Instagram dans laquelle il convie Meek Mill au combat, il en profite aussi pour le tacler sur sa fortune. On le voit sur la vidéo, exhiber toutes ses voitures de luxes, ses bijoux et ses diamants, en affirmant qu’il est beaucoup plus riche que lui et qu'il brasse des millions de dollars. De l'argent qu’il se garde bien d’utiliser pour payer ses avocats…

Quoi qu’il en soit, la nouvelle provocation de Daniel Hernandez pourrait bien finir par se retourner contre lui si Meek Mill accepte de l’affronter. Le rappeur est vraiment très remonté...

Affaire à suivre.