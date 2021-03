6ix9ine manque de nouveau de respect à King Von

Et en lâche une aussi pour Meek Mill.

Depuis son retour sur le devant de la scène après 6 mois de calme pour cause de régime, 6ix9ine met les bouchées doubles pour se faire remarquer. Il a sorti un nouveau titre, clashé Meek Mill et continue sa vendetta contre les rappeurs de Chicago, ne respectant rien, pas même la mémoire de King Von pourtant abattu en novembre dernier lors d'une bagarre à Atlanta. Même disparu, le Chicagoan doit subir les foudres de Tekashi qui continue à le tourmenter...

C'est ainsi que le mercredi 3 mars, il est revenu avec un autre post Instagram incendiaire pour troller ses adversaires de Chicago. La première photo le montre avec un t-shirt sur lequel est imprimé le visage de King Von et sur lequel il a écrit : "Si un n*gga n'est pas mort, vous ne devriez pas porter de t-shirt RIP", une punchline du single de Pooh Shiesty, "Back In Blood".

C'était déjà suffisamment explicite et il aurait pu s'arrêter là mais ça aurait été mal le connaître... Il a bien sûr posté une deuxième photo sur laquelle on le voit allongé dans la rue, jouant au mort comme s'il était Jésus Christ sur sa croix. En légende, il écrit : "Récupérer votre gars"...

Pour toutes "sorties", 6ix9ine a déjà été menacé de mort par des rappeurs, notamment ceux de la Windy City qui ont du mal à encaisser qu'il s'en prenne régulièrement à eux et qu'il manque de respect aux morts, surtout dans une cette ville si violente où les règlements de compte sont légion. Mais rien n'arrête 6ix9ine, pas même un début de bagarre avec Meek Mill. Au contraire, on dirait que toute cette opposition le stimule, le rend plus "créatif" dans sa folie, fait tomber les dernières barrières. La preuve, il s'en est encore pris au rappeur de Philadelphie alors que son dernier titre "Zaza" a fait son entrée au Billboard malgré les tentatives de Meek de le faire bannir. Là encore, Tekashi n'a pas manqué l'occasion de le faire remarquer... Evidemment...