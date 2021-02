Le verzuz de D'Angelo

Le "Jesus du RnB" était la tête d'affiche du dernier battle Verzuz.

Les battles Verzuz ont pris une place inattendue dans le paysage du rap US. Avant la pandémie, on n'aurait pas vraiment pu imaginer qu'un programme où deux artistes passent les meilleurs morceaux de leur discographie aurait eu autant de succès. Il faut dire qu'entre les plateformes de streaming et les showcase, il y avait de la matière pour les fans. Mais comme on est tous plus ou moins confinés, que les clubs sont fermés et les concerts annulés, ces battle Verzuz sont devenus de vrais événements pour les fans de musique. Le nouvel épisode Verzuz avait mis en tête d'affiche la star du RnB américain, D'Angelo.

25 ans de carrière et un catalogue de hits long comme le bras, voici le programme proposé par le dernier épisode en date des battles Verzuz, ces battles de classiques de la musique noire américaine (principalemet Rap et RnB/soul). En effet, comme on vous l'avait annoncé un peu plus tôt dans le mois, D'Angelo a effectué une belle prestation devant les caméras pour le plus grand bonheur des amateurs de RnB, lors d'un battle qui "l'opposait" à quelques uns de ses amis.

L'artiste a mis un certain temps à arriver sur le plateau, laissant le DJ un peu seul pendant une bonne moitié de l'émission, ce qui a eu le don d'énerver les fans. Mais les amateurs de RnB ont pu apprécier la gestuelle e tle timbre de voix de D'Angelo lorsqu'il s'est enfin montré. On espère désormais que les prochains épisodes seront un peu plus rythmés que celui-ci !