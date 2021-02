Kanye West sait pourquoi Kim K veut divorcer !

Ye connaît les raisons de sa séparation avec la star des Kardashian.

Après l’annonce officielle de la rupture entre Kanye et Kim, les langues ont commencé à se délier. A commencer par le principal intéressé qui affirme savoir pour quelles raisons l’influenceuse a décidé de rompre.

Après des semaines de rumeurs, de doutes, d’incertitudes, nous voilà fixés ! Le couple emblématique West-Kardashian divorce ! Les papiers ont été remplis et rendus par Kim Kardashian. Pas de retour en arrière et donc plus d’espoir pour celui qui est poursuivi par des milliers d’employés. Les deux célébrités auraient choisi la garde conjointe pour leurs quatre enfants.

Ce n’est un secret pour personne, c’est Kim Kardashian qui a voulu mettre en terme à ce mariage. Celle qui s’est toujours occupée de son mari ne voulait plus faire d’efforts. Elle était lassée par ses discours, ses comportements et ses choix insensés. Kanye West est conscient de tout cela. Il affirme même connaitre la vraie raison. Il est certain que sa candidature controversée à la présidentielle américaine en 2020 serait la cause principale de cette séparation. Pour rappel, il avait tenu publiquement des propos forts sur sa vie intime. L’auteur de "Jesus Is King" avait affirmé qu’à l’origine il voulait que Kim avorte de North. Ce détail sur sa vie privée n’avait pas du tout été accepté par son épouse. Une source proche affirme : "Il se dit, si seulement. Si seulement j’avais fait ça, si seulement je n’avais pas fait ça. Il essaye de comprendre tout ça. Il croit que sa candidature est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Avant ça, il y avait de l’espoir. Après, plus aucun. Cela lui a coûté son mariage".

Il va falloir apprendre à tourner la page et se réfugier très certainement dans la musique…