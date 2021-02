6ix9ine : Riff Raff veut le combattre dans un ring !

L'altercation entre Meek Mill et 6ix9ine ce week-end à la sortie d'un club d'Atlanta a fait réagir dans le rap game américain. Si Benny The Butcher a compris pourquoi le rappeur de Philadelphie n'avait pas été plus loin, Wack 100, le manager The Game a lui critiqué Meek de ne pas avoir frappé Tekashi. Il semble que tout ce remue-ménage a donné des idées à Riff Raff. En effet, dans un long post sur Instagram, celui-ci vient de défier 6ix9ine dans un match de boxe avec deux millions de dollars de prime !

"Salut @6ix9ine, je vois que tu aimes essayer de faire des combats avec de vrais artistes qui ont des casiers pour savoir, s'ils te bottaient le cul sur un parking, s'ils iraient en prison et s'ils foutraient leur argent en l'air. Donc moi, Dale Dan Tony (No Felony Record), j'aimerais renverser la situation et jouer à ton jeu avec Up the Stakes. Je te défie sur le ring pour 1 000 000 000 $ en cash. Nous mettons tous les deux 1 000 000 $ pour un événement pay-per-view et le gagnant remporte le tout."