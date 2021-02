Kodak Black : premières photos depuis sa libération

Le rappeur est apparu presque métamorphosé (et avec de nouveaux bijoux).

Vous connaissez le concept "un nouveau look pour une nouvelle vie" ? Des gens pensent en effet qu'en changeant radicalement d'apparence physique leur vie va prendre un tournant tout à fait différent et inattendu. Un peu comme quand Eminem a arrêté de se décolorer les cheveux, même si pour le coup, il était meilleur avant... Pour Kodak Black, les choses sont un peu différentes puisque le rappeur sort de prison, pour une peine relativement longue, à la suite de laquelle il a lui aussi changé d'apparence.

First look at Kodak Black since being released. pic.twitter.com/dyCrQkNq8r — DatPiff (@DatPiff) February 5, 2021

C'est la première fois qu'on a de vraies images de Kodak Black depuis qu'il a été gracié par le président Trump, pour une peine qui le maintenait enfermé jusqu'en 2022. Aussitôt sorti, le rappeur s'est empressé de se rendre chez le célèbre joailler du rap game US, Johnny Dang, pour s'acheter des grillz visiblement très chères. Il a donc décidé de taper un peu la pause pour les fans. On a donc pu apercevoir qu'en plus de ses grillz, Kodak Black avait un nouveau tatouage facial, probablement une sorte de rapace.

Mais c'est surtout son apparence générale qui interpelle : le rappeur est apparu en effet très aminci, un peu à l'image d'un Gucci Mane lors de sa sortie de prison. Peut-être que cette perte de poids a la me^me origine : l'arrêt forcé de la "lean" pendant leur peine. Il a également des dreads beaucoup plus épais et beaucoup plus long, ce qui lui donne une allure encore plus bizarre qu'auparavant. En espérant que sa musique, elle, soit toujours aussi incroyable !