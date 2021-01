Beyoncé : son cousin Kardone assassiné à 34 ans

La chanteuse est en deuil après l'assassinat de son cousin rappeur, Kardone.

La société américaine est devenue tellement violente que plus personne n'est réellement à l'abri, même les plus riches. Être une star du rap, de la chanson ou de la télévision ne change rien, la violence peut frapper n'importe où. Cette réalité cruelle s'est rappelée aujourd'hui à la chanteuse Beyoncé, qui vient de perdre son cousin, assassiné à l'âge de 34 ans. La star commence donc son année 2021 par une période de deuil, entaché de faits violents devenus désormais la banalité aux States...

Martell DeRouen, le cousin de Queen B, est donc décédé suite à blessures par balle dans son appartement de San Antonio, au Texas, d'où il était originaire. Le jeune homme était activement recherché par la police car des proches à lui ont averti les autorités de sa disparition. C'est apparemment une femme de 21 ans, Sarah Skare, qui serait la principale suspect de cette affaire, et est donc elle aussi recherchée par la police du Texas.

Le cousin de Beyoncé était également connu dans le milieu du rap, et du hip hop en général, sous le pseudonyme de Kardone. Il était également en train de travailler sur son album solo, après une mixtape sortie en 2016 et beaucoup de collaborations avec Paul Wall et Ray J. Ses proches le décrivaient comme quelqu'un de très discret, assez humble malgré sa famille prestigieuse, avec une réelle passion pour la musique. On a évidemment une pensée pour tous ses proches, en espérant que le/la coupable soit vite retrouvé.