Kodak Black est libéré

Le rappeur Kodak Black commence un peu à voir le bout du tunnel. Souvenez-vous, il avait été incarcéré en 2019 pour avoir menti sur des formulaires fédéraux d'achat d'armes, alors qu'il lui était interdit d'en acheter puisqu'il était sous le coup de poursuites judiciaires. Depuis, il a apparemment été torturé en prison, plusieurs fois, et a également été mis en cause dans plusieurs bagarres. Sa peine devait le maintenir enfermé jusqu'en novembre 2022 mais il a été gracié par Donald Trump, le président américain sortant.

On ne savait pas trop ce qui allait se passer ensuite, car vu les faits dernièrement reprochés à Donald Trump, certains auraient pu s'opposer à ce genre de décisions. Mais finalement Kodak Black est bien sorti de prison ! C'est son avocat qui a annoncé la bonne nouvelle à XXL : "Il est dehors, il est sorti. Ses projets sont de décompresser pendant un moment et de profiter. Il est reconnaissant envers le président et son équipe pour lui avoir donné cette chance". On a hâte de voir ce que le rappeur va nous proposer comme musique, lui qui était un des leaders de la nouvelle génération.

Mais les mésaventures sont loin d'être terminées pour Kodak Black. En effet, le rappeur est gracié pour ses mensonges sur des formulaires fédéraux, par contre il a toujours une affaire d'agression sexuelle en Caroline du Sud qui traîne depuis maintenant un long moment. Le procès n'a toujours pas eu lieu, on imagine que ça va arriver rapidement.