R.Kelly : on connaît la date de son procès

R.Kelly va enfin passer devant les juges pour répondre de ses actes horribles.

La gloire et la richesse font souvent faire n'importe quoi aux hommes, dans ce monde où l'argent permet de presque tout acheter. Prenons le cas de R.Kelly par exemple : peut-être que c'était un détraqué même avant d'être connu dans la musique, mais sa perversion n'aurait jamais pris autant d'ampleur s'il n'avait pas connu le succès. Car son succès a joué un rôle très important dans les histoires morbides d'abus sexuels pour lesquels il est actuellement en prison, en attente de son procès. Un procès dont on connait maintenant la date !

Plusieurs fois reportée au cours de l'année 2020 à cause du Coronavirus, l'audience est programmée pour le 13 septembre 2021. Le chanteur de 54 ans devra faire face à plusieurs chefs d'inculpation qui mettent en évidence son attirance pour les très jeunes femmes, mineures parfois. Au-delà des abus sexuels, R.Kelly est également accusé d'avoir "séquestré" plusieurs d'entre elles, d'avoir filmé tout ça, ainsi que d'avoir payé des témoins pour qu'ils modifient leurs déclarations dans son procès pour pornographie infantile en 2008.

4 chefs d'accusations différents, qui vont aboutir sur 4 procès distincts. Mais avant ça, il sera également entendu à New-York en avril, pour une affaire de racket. On peut donc imaginer que l'ex-star du RnB va prendre cher pendant toute l'année et ce sera bien mérité... Ca a même déjà bien commencé puisqu'il s'était fait agressé par un co-détenu un peu plus tôt, pendant l'été 2020. Dans la vie, on reçoit ce qu'on mérite...