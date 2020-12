Boosie Badazz publie une vidéo de ses blessures

Ce n'est pas beau à voir...

Blessé à la jambe après une fusillade à Dallas alors qu'il enterrait son ami MO3 abattu sur l'autoroute quelques jours plus tôt, Boosie Badazz revient de loin. D'abord parce que ses blessures sont très importantes mais surtout parce que les médecins ont hésite à l'amputer à cause de ses problèmes de diabète. Heureusement, ça n'a pas été le cas et le rappeur a pu rentrer chez lui et a même donné un concert depuis sa chaise roulante. Mais quand on voit l'état de sa jambe, on comprend que l'artiste revient de loin...

Hier, le réalisateur Chuck Star a partagé une vidéo de Boosie "Lost For Words", qui expose sa blessure. Boosie montre non seulement les conséquences de la fusillade sur sa jambe, mais également les nombreuses interventions chirurgicales nécessaires pour retirer des fragments de balle et mettre des vis dans son pied. Il a également plusieurs agrafes et points de suture qui descendent de sa cuisse jusqu'à son genou. Heureusement, il y a une fin heureuse à cette histoire : les images montrent Boosie en convalescence chez lui, entouré de sa famille et de ses amis.

Star a révélé dans la légende Instagram que la vidéo complète n'est disponible pour le moment que sur la page OnlyFans de Boosie, en écrivant : "Allez sur @boosienewig et abonnez-vous à. Il y a que là que vous pourrez voir son rétablissement. C’est la seule page de Boosie. Assurez-vous de suivre la bonne."