Booba va-t-il sortir "Ultra" le même jour que "Le Fléau" de Gims ?

Les indices se multiplient.

On le sait, le clash pour Booba est aussi une façon de faire de la promotion. Alors qu'on attend toujours une date de sortie concernant son prochain album"Ultra", le Duc a teasé 30 secondes d'un morceau inédit et a fait passer un message subliminal à Gims dont l'album "Le Fléau" va sortir le vendredi 4 décembre, comme s'il envisageait de lancer "Ultra" en face du rappeur de la Sexion d'Assaut, réduit dès lors au rôle de poissonnier...

Booba ne fait jamais rien comme tout le monde lorsqu'il s'agit de promouvoir sa musique. Cette fois encore, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe. Le rappeur du 92I a balancé deux vidéos cette nuit. Dans la première, il nous fait écouter environ 30 secondes d'un titre inédit alors qu'il est en train de conduire, une manière, sans doute de nous mettre l'eau à la bouche et de nous garder attenttifs alors qu'on attend la sortie d'"Ultra", son prochain album. Cet extrait ressemble aussi clairement à une mise en garde et/ou à une attaque en règle et se conclut par : "Si tu ne voulais pas perdre, il ne fallait pas jouer", tout un programme...