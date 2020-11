Zola clashé par les fans du groupe BTS

Le "conflit" porte sur la stratégie marketing du rappeur.

Les clashs entre rappeurs, on connaît. C'est même un exercice assez courant, autant dans le rap français que dans le rap américain. Les clashs avec les fans, c'est déjà plus rare mais les clashs entre un rappeur et des fans d'un groupe de K-Pop, c'est bien la première fois qu'on entend ça. Et pourtant, c'est exactement ce qui arrive à Zola qui est pris à partie sur les réseaux sociaux par des fans du groupe BTS. Explications.

Le 20 novembre, Zola a sorti son deuxième album "Survie" qui a pris la première place du top albums en France avec 24 233 ventes. Jusque-là tout va bien. Mais ce que personne n'avait vu venir, y compris le rappeur et son entourage, c'est que les fans du groupe de K-Pop BTS n'ont pas accepté qu'ils fassent mieux que leur groupe préféré dont l'album est également sorti le 20 novembre dans l'Hexagone et qui ne s'est classé "que" deuxième du top albums France alors que l'opus est premier un peu partout ailleurs en Europe.

Ils sont indignés de la stratégie commerciale de Zola qui a glissé trois tickets d'or dans ses disques, chacun faisant gagner une Rolex. C'est cette concurrence déloyale que dénoncent les fans de BTS. Pour eux, c'est la possibilité de remporter une montre de luxe qui a fait pencher la balance en défaveur de leurs idoles et ça ne passe pas...