Booba dévoile le casier de Rohff sur Twitter...

B2O fait comme avec la Fouine et balance le casier de ROH2F sur les réseaux.

Il était certain que l'attaque violente de Rohff sur Booba de ce matin ne resterait pas sans réponse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas tardé et qu'elle fait mal. Parce que, comme il l'a fait avec La Fouine en son temps, le Duc a balancé le casier de Rohff sur les réseaux sociaux. Même technique que pour le casier de La Fouine, un homme se fait passer un policier pour se faire donner le casier d'Housni.

Dans le tweet, on entend un homme au téléphone avec une femme qui chercher sur un ordinateur. Lui pose des questions et elle déroule ce qu'elle lit sur son écran. En arrière fond sonore, on entend la femme taper sur un clavier et faire des recherches.

On apprend ainsi que, dans le casier de Rohff, il y a des "violences volontaires", qu'il a tenté de se suicider ("atteinte volontaire à la vie"). Pressée de questions, la femme dit ceci : "il y a énormément, attendez." Et elle continue :

"Violence contre un agent de la force publique, participation délictueuse à une attroupement, les deux datent de 2004, outrage à un agent de la force publique encore, ça, ça date de 2004 aussi. Et le dernier, port illégal d'arme de première catégorie et menace avec armes à feu. Les deux datent de 2007."

Et pour bien montrer qu'il s'agit bien du casier judiciaire de Rohff, la personne qui téléphone pose carrément la question. "Donc, ça, c'est bien le casier d'Housni Mkouboi ?", ce qui est confirmé par la femme au téléphone.

La réplique est brutale et devrait enclencher une réponse tout aussi violente de Rohff. Le clash entre les deux hommes ne devrait pas s'arrêter de sitôt...