Quando Rondo clashe l'entourage de King Von

Rondo fanfaronne dans un nouveau diss-track.

Accusé d'être partie prenante de la bagarre qui a coûté la vie à King Von le 6 novembre dernier, on n'avait pas encore entendu Quando Rondo. Tout juste avait-on appris du côté des autorités qu'il ne serait pas inquiété par la justice. Le rappeur de Savannah, en Géorgie vient de sortir officiellement du silence avec un nouveau titre "End of Story" qui répond à l'altercation que son équipe a eu avec celle de Von. Et cette sortie risque de ne pas calmer les esprits, bien au contraire, puisqu'on peut le prendre pour un diss-track.

Dans ce titre, Rondo dit que l'équipe de Von n'aurait pas dû l'approcher s'ils ne voulaient pas de problèmes. Il a même nommé le tueur présumé du Chicagoan qui rappe sous le pseudonyme de Lul Tim.

"Du sang sur ton frère par terre, tu vas ramasser tes hommes/Putain de droit, nous crions à la légitime défense, il n'aurait jamais dû me toucher/Regardez les images, c'est toute la preuve, voyez-les ces mecs Je n'aurais pas dû me précipiter/Qui a dit que je me cachais ? Je roule toujours avec mon groupe".