Kalash Criminel et Maes vers un clash ?

Kalash Criminel et Maes ont déjà eu des désaccords au moment de la polémique sur la mixtape de Sevran dans laquelle Kaaris n'a pas été invité. Le rappeur cagoulé proposait de faire venir le K2A sur le tracklisting tandis que Maes et Da Uzi étaient contre. Cette première anicroche a semble-t-il laissé des traces puisque cette fois encore les deux Sevranais viennent de s'accrocher sur les réseaux sociaux.

Alors que la sortie de son album approche, Kalash Criminel s'est longuement confié à nos confrères de Rapelite. Dans l'interview, il a cette réflexion.

Mention spéciale pour Jul du côté du rappeur cagoulé qui raconte aussi cette anecdote :

Il aussi expliqué pourquoi il ressentait les choses de la sorte.

"Je les trouve vrais. Dans la street, on mélange tout. Pour les gens, être vrai, c'est prendre dix ans de prison et vendre de la coke. C'est pas ça être vrai, il fait être vrai avec soi-même."

Il insiste ensuite sur l'exemple de BigFlo et Oli.

"Eux, ils rappent avec ce qu'ils vivent vraiment, c'est pas des mecs qui s'inventent des vies comme tout le monde. Je préfère écouter BigFlo et Oli parce que je sais que quand ils rappent, ils ne mentent pas. Parce qu'il y a des mecs que j'écoute, on les connaît très bien, on connaît leur équipe, on sait que c'est faux."