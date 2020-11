50 Cent clashe T.I. après ses propos sur King Von

Mais il n'a pas été le seul à trouver les commentaires de Tip déplacés. Le rappeur de Chicago, la ville de naissance de King Von a aussi remis une couche et a rappelé que c'est comme ça que ça se passe à Chi-Town.

"C’est pour tous ceux qui regardent notre culture et qui qualifient ceux de Chicago de sal**** pour ces fusillades. Vous voyez bien que les mecs se sont déchaînés sur ce n****, ils l’ont tabassé, mais genre vraiment. […] Je veux que tout le monde regarde et comprenne le point de vue de Chicago. La première fois que je me suis fait tirer dessus, c’est pour avoir brisé la mâchoire d’un mec. Ces n***** sont venus à mon école chaque jour pour essayer de me tuer. […] Regardez d’où on vient."