6ix9ine retrouve la parole pour se moquer de Lil Durk

Tekashi reprend le combat.

6ix9ine, que l'on avait exceptionnellement peu entendu ces derniers temps, difficile en effet de justifier les chiffres de vente de "Tattle Tales" mis à part pour se plaindre du peu d'aide qu'il a reçu des médias et des plateformes de streaming ou d'arracher ses affiches de honte voire de refourguer ses albums de la main à la main dans la rue, reprend du poil de la bête. Mais s'il y a une chose que Tekashi a bien compris, c'est que la meilleure défense, c'est l'attaque. Alors que de prendre du recul et de se demander où il a raté quelque chose, il préfère envoyer des scuds à Lil Durk dont le titre "The Voice" n'a pas non plus le succès escompté...

Depuis le titre de Lil Durk et de Drake dans lequel le rappeur de Chicago traitait Tekashi de rat, les deux artistes s'envoient piques sur piques, une situation qui ne s'est pas arrangée après le passage de 6ix9ine dans les rues de la Windy City. Dans la passe d'armes qui les opposent, le rappeur aux cheveux colorés est revenu sur le dernier titre de Durk, "The Voice" qui n'est entré qu'à la 62e place du Billboard Hot 100, affirmant que ce dernier ne pouvait avoir de bons résultats que grâce à la présence de Drake.

"Tout le monde dans l'industrie a vu ça" a-t-il affirmé sur Instagram. "C'est ce qui arrive quand tu n'as pas Drake avec toi..."

Les commentaires de 69 sont une réponse directe à ce que Lil Durk a dit la semaine dernière quand il a découvert les ventes de "Tattle Tales".

"C'est ce qui arrive quand vous allez contre la voix (The Voice, le titre de son morceau, NDLR). Je vais lui vendre les yeux fermés."

Ensuite, Durk a pris des photos de son merchandising avec la légende suivante :

"Je veux juste vendre 55 000 produits comme les ventes d'albums de quelqu'un".

Quelque chose nous dit que cette histoire est loin d'être terminée...