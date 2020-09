Nick Cannon veut que Royce Da 5'9" l'aide à se réconcilier avec Eminem

Cannon a demandé de l'aide au Detroiter.

Nick Cannon semble vraiment décidé à arrêter son beef avec Eminem. Après avoir ouvert la porte à la discussion ce week-end, il demande maintenant à un des meilleurs amis de Slim Shady, Royce Da 5'9" de faciliter la discussion et, pourquoi pas, d'organiser une rencontre.

Le beef entre Nick Cannon et Eminem dure depuis des années. En décembre 2019, Slim Shady en avait remis une couche sur le couplet qu'il avait lâché pour son feat avec Fat Joe, "Lord Above". Cannon avait répliqué avec plusieurs diss tracks comme "The Invitation", "Pray For Him" et "Canceled: The Invitation". Mais dans une récente conversation avec Joe en live sur Instagram, Nick Cannon a, pour la première fois, ouvert la porte à une réconciliation et a admis avoir contacté Royce Da 5’9 pour faciliter la discussion avec Em'.

"Un jour, j'espère que nous aurons l'occasion de nous asseoir et de parler parce que je respecte son talent. J'en ai parlé à Royce, nous essayons faire de mettre fin à ce conflit parce que je pense que nous devons vraiment nous parler."

Fat Joe s'est lui aussi proposé pour servir d'intermédiaire entre les deux hommes et ainsi faciliter une éventuelle réconciliation.

Rappelons pour ceux qui ne le sauraient pas que c'est Mariah Carey, l'ancienne épouse de Cannon qui est à l'origine de ce beef. Eminem serait en effet sorti avec la chanteuse pendant plus de six mois ce que la diva a toujours nié. Il a ensuite évoqué cette relation dans "Bagpipes From Baghdad" ce qui avait rendu fou Nick Cannon et avait lancé les hostilités dont on voit peut-être le bout...