R. Kelly demande sa libération après son agression

Le chanteur craint pour sa vie.

Mis à l'isolement après son agression par le membre d'un gang latino qui ne supportait pas les manifestations hostiles au chanteur devant la prison qui empêchaient notamment les visites, R. Kelly a de nouveau demandé à être libéré sous caution. Il craint pour sa vie sa sécurité.

L'avocat du chanteur, maître Michael I. Leonard, a déposé une nouvelle requête pour qu'il soit remis en liberté, arguant que non seulement les agents de correction ne l'avaient pas protégé mais qu'en plus, ils avaient encouragé l'autre détenu à s'en prendre à R. Kelly. Pour étayer sa demande, l'homme de loi a fourni au dossier une lettre manuscrite de l'agresseur du chanteur, Jeremiah Farmer, dans laquelle ce dernier avoue que c'est le gouvernement qui lui a fait attaquer la star.

Le gang member aurait parlé de ses projets aux professionnels de la santé mentale de la prison et on l'aurait encouragé à "aller le faire". Il explique ensuite dans sa missive qu'il a été "contraint d'agresser le chanteur hip-hop R&B Robert Kelly # 09627-035 dans l'espoir d'attirer les projecteurs et de faire la lumière sur la corruption du gouvernement".

Un autre membre de l’équipe juridique de R. Kelly, Douglas C. Anton, a déclaré que le chanteur n’allait pas bien après l’attaque et avait été blessé. Le crooner a été traumatisé et craint maintenant pour sa vie.



Ce n'est pas la première fois que R. Kelly dépose des demandes pour être libéré sous caution. Plusieurs fois durant la pandémie de coronavirus, son équipe avait fait les mêmes demandes se basant sur son état de santé pour le faire sortir de prison en attendant son procès. A chaque fois, la justice a refusé de le laisser sortir.

Le contexte est différent cette fois mais cela suffira-t-il à faire libérer R. Kelly ?