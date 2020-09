A$ap Ferg viré du crew A$ap Mob ?

C'est ce qu'affirme A$ap Illz.

Il semble qu'il y ait beaucoup de mouvements en ce moment dans les crews de rappeurs. Alors que celui des YBN a purement et simplement été dissous, il apparaît qu'A$ap Ferg ne porte plus si bien son nom parce qu'il ne ferait plus partie d'A$ap Mob selon un autre membre de l'équipe.

Tout d'abord, un peu d'histoire. Rappelons que le crew A$ap Mob a été créé en 2006 par le regretté A$ap Yams et qu'il a ensuite recruté A$ap Bari, A$ap Kham et A$ap Illz. A$ap Rocky et A$ap Ferg sont arrivés plus tard avec d'autres rappeurs qui avait pris le surnom A$ap.

Or, dans une story publiée sur Instagram, Illz a pris ses responsabilités et a affirmé que Ferg ne faisait plus partie du crew.

"Ils m'appellent The Golden Child depuis des années et ce n'est pas sans raison... J'étais lui. P*tain, je ne suis pas un "yes man" mais personne ne respecte ça, vous préférez tous avoir un n*gga qui n'est même pas à mi-chemin de mon niveau juste parce que c'est un "yes man" qui fait ce que vous voulez en un claquement de doigts [...] Ferg n'est plus un A$ap. Désolé les gars mais ce n*gga est cramé, il sorti des chansons stupides."

Il a aussi parlé des sms que les deux rappeurs se sont envoyés dans lesquels Ferg demande à Illz de lui téléphoner. "Appele-moi, arrête de jouer avec moi !" a-t-il notamment écrit. Ce à quoi Illz lui a répondu : "Tu as joué toi-même, vas te faire f*utre !"

Grosse grosse ambiance dans le crew A$ap donc...