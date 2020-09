6ix9ine se confrontent à ses haters dans la rue...

On peut lui reprocher ce que l'on veut mais 6ix9ine est un génie de la communication. Alors que des haters étaient interrogés à son sujet, il est apparu à l'écran pour leur parler et leur retourner le cerveau.

Qu'il se clashe avec des rappeurs, qu'il provoque toute une ville ou qu'il distribue des billets dans la rue, 6ix9ine sait ce qu'il faut faire pour que l'on parle de lui. Alors qu'il a un album à vendre, il met les bouchées doubles...

C'est toujours facile de cracher sur quelqu'un quand il n'est pas là. Alors Tekashi a décidé de se confronter à ses haters en débarquant en pleine interview alors qu'ils sont interrogés à son sujet. Alors qu'ils ne semblaient pas bien disposer à l'égard du rappeur de Brooklyn, ils ont changé d'avis quand ils l'ont vu et ont même parus excités à l'idée de le rencontrer...

Evidemment, il n'y a rien de spontané dans sa réaction mais celles de ceux qui le critiquent sont assez intéressante. Dans la vidéo, un intervieweur demande qui avait les meilleures punchlines entre 2Pac et 6ix9ine. Et si le gars ne semble pas fan de Tekashi, le rappeur aux cheveux colorés se glisse alors derrière lui pour le surprendre, bien encadré par sa sécurité. Le deuxième par exemple semblait à deux doigts de dire que 6ix9ine était un rat et quand le rappeur l'entoure de ses bras, il est aux anges et lui dit finalement qu'il aurait fait la même chose que lui s'il avait été à sa place.

Pas de doute, la provocation est l'arme principale de 6ix9ine mais force est de constater que ça marche...