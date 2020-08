YoungBoy NBA : sa santé mentale inquiète

On le sait, YoungBoy NBA a des problèmes avec sa santé mentale et il doit se battre tous les jours pour ne pas craquer. Mais parfois, il n'y réussit pas, comme cette semaine quand il a balancé une série de tweets qui ont inquiété ses fans, même s'ils ont été effacés depuis.

Il a par exemple écrit : "Je n'ai jamais vraiment été du genre à me filmer faisant l'amour" ou "Ma baby mama a couché avec mon frère avant moi". Plus tard, il a ajouté : "Je pensais juste vous faire savoir que je souffrais encore. Je ne vais pas mieux".

YoungBoy NBA a été touché par plusieurs drames cette année, notamment après que son ex-copine ait révélé qu'elle avait fait une fausse couche et qu'elle avait perdu le bébé qu'elle attendait avec lui. Ensuite, il y a eu des rumeurs comme quoi NBA aurait eu deux enfants en même temps avec deux femmes différentes... Mais le 31 juillet, son ex Kaylyn a finalement admis qu'elle avait perdu l'enfant et qu'elle avait utilisé une photo du bébé de son frère pour faire comme si cela ne s'était pas produit...

Pendant ce temps, le rappeur se débat également avec des problèmes avec son label. Le mois dernier, il affirmé qu'Atlantic Record étaient ses maîtres et qu'ils le tenait en otage. Il a alors menacé de distribuer gratuitement ses prochains albums.

En août, il a disjoncté en entendant le titre de Megan Thee Stallion et Cardi B, "WAP" qui, selon lui, le ciblait.

Alors, on ne sait pas très bien ce qui se passe dans la tête de YoungBoy NBA mais il est évident que le rappeur demande de l'aide.