Kanye West insiste : "Je vais bien"

Kanye West s'exprime à nouveau sur Twitter et pour lui, tout va bien.

Kanye West, atteint de bipolarité, est toujours dans son ranch dans le Wyoming en train de préparer son album "DONDA" qu'il tease depuis plusieurs jours. Bien que sa femme Kim Kardashian se soit rendue là-bas afin d'avoir une conversation avec lui et l'aider, elle est finalement rentrée bredouille à Los Angeles.

Le rappeur insiste, il va bien. Ce vendredi 31 juillet, il s'est exprimé à nouveau sur les réseaux sociaux et a évoqué à nouveau son premier meeting en Caroline du Sud où il a fini en larmes : "J'ai pleuré quand j'ai pensé au fait d'avorter mon premier enfant et tout le monde est si inquiet pour moi. Je m'inquiète pour ceux qui pensent que ce n'est pas normal de pleurer pour ça." Ye pense que l'avortement est un sujet qui devrait émouvoir tout le monde et que par conséquent ses larmes sont largement justifiées.

De plus, il avance qu'il a raison et que le monde essaye de le discréditer avec la méthode "des 4 D", comme il l'appelle. Kanye explique : "Il y a la technique des 4 D, distraire, discréditer, démissionner, détruire. Je vais bien. Prenez une seconde et pensez à ça."

Son comportement sur les réseaux sociaux depuis ce fameux meeting a interrogé tout le monde sur son état de santé et surtout ses proches. D'ailleurs, Yeezy ne les a pas épargnés dans ses tweets en accusant sa belle-mère de faire partie de la suprématie blanche ou bien en disant que Kim et lui souhaitaient divorcer à cause d'une prétendue relation avec Meek Mill. Depuis, Kanye West s'est excusé publiquement par respect à sa femme mais il semblerait qu'il refuse toujours de suivre ses conseils.