50 Cent balance sur Kanye West : "Tout ça c'est de la faute de Jay-Z"

50 Cent balance sur l'état de Kanye West et pour lui, "Tout ça c'est la faute de Jay-Z" !

Kanye West fait la une de l'actualité depuis le début du mois de juillet et ce n'est pas prêt de se terminer. Après l'annonce de sa candidature aux élections présidentielles américaines, puis les rumeurs de son retrait, son premier meeting où il a fondu en larmes et les tweets supprimés où il accuse Kim Kardashian de vouloir l'enfermer, il y a matière à faire des débats.

D'ailleurs, celui qui ne s'est pas gêné pour donner son avis c'est 50 Cent, toujours connecté sur les réseaux sociaux et prêt à s'exprimer sur tous les sujets. En conséquence, il publie un passage du discours de Kanye West pendant son meeting et commente : "Qu'est-ce qu'il vient de dire. Tout ça c'est de la faute de Jay-Z, le premier meeting de Kanye. LOL."

Visiblement amusé par les propos de Ye, Fifty ne s'est pas arrêté là et a publié l'extrait du meeting où Kanye apparaît en larmes lorsqu'il avoue avoir failli tuer sa fille North. Le rappeur écrit sous la publication : "Oh merde, gros t'as dit que tu avais presque tué ta fille. Ta femme sait mieux les choses, assieds-toi. Femme heureuse, vie heureuse." Ces mots de 50 Cent indiquent qu'il est d'accord avec Kim qui souhaite enfermer Kanye West. La santé mentale du rappeur de Chicago inquiète de plus en plus ses proches et ses fans.

Atteint de bipolarité depuis plusieurs années, Ye semblait avoir retrouvé une stabilité en se rapprochant de Dieu. Il est actuellement dans son ranch dans le Wyoming entouré de quelques amis où il prépare la sortie de son album "DONDA" prévu pour ce vendredi 24 juillet.