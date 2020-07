Mort de Pop Smoke : cinq personnes interpellées

Du nouveau dans l'affaire de Pop Smoke ! Cinq interpellations ont eu lieu...

Il y a du nouveau dans l'affaire de Pop Smoke, décédé à Los Angeles en février dernier après avoir succombé à des blessures par balles. En effet, la police vient de procéder à l'arrestation des prétendus assaillants.

Au total, cinq personnes, dont trois adultes et deux mineurs, soupçonnées d'être impliquées dans la mort de Pop Smoke ont été arrêtées hier dans la journée. La police de Los Angeles a transmis l'information via Twitter.

La caution des 3 adultes arrêtés est fixée à 1 million de dollars chacun. Victime d'une agression dans une maison du quartier de Hollywood Hills, deux hommes masqués et capuchés s'étaient introduits dans la villa et ont tiré plusieurs coups de feu, blessant le rappeur très gravement. Pop Smoke avait succombé à ses blessures un peu plus tard à l'hôpital.

Concernant cette histoire, le rappeur PnB Rock s'est exprimé dans un live Instagram et confirme que Pop Smoke aurait également tiré sur un de ses assaillants, mais que personne n'est au courant. Une information non vérifiée, ni même affirmée par les enquêteurs pour le moment. Info ou intox, la suite de l'affaire nous le révèlera probablement.

L'album posthume de Pop Smoke, intitulé "Shoot for the Stars Aim for the Moon", est sorti vendredi 3 juillet. Le projet, produit par 50 Cent, comprenait de très gros featurings avec Quavo, Swae Lee, 50 Cent, Roddy Ricch, Lil Baby, Dababy, Future et d'autres. Toujours autant populaire, le rappeur regretté de New York était l'artiste le plus écouté sur Spotify le jour de la sortie de l'album et a cumulé 41 millions de streams en une seule journée.