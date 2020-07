T.I. : bientôt un battle contre 50 Cent ou Jay-Z ?

T.I. est chaud ! Il veut affronter 50 Cent ou Jay-Z dans un battle Verzuz...

En début de semaine, T.I. annonçait sur son compte Twitter qu'il souhaitait affronter 50 Cent dans un battle Verzuz. Cependant, il semblerait que le rappeur ait changé d'avis...Maintenant, il veut Jay-Z !

En effet, pendant une conversation filmée de l'émission Roast This aux USA, Tip a été questionné sur le sujet et il s'est montré plus clair : "Pour être honnête avec toi, je veux Jay-Z". Le rappeur reste réaliste et sait que le battle n'aura probablement jamais lieu : "Qui pourra voir Jay-Z en battle ? Si je suis milliardaire, je vais pas faire ça non plus, mais moi et 50 Cent on n'est pas très loin non plus. En ce qui concerne notre confiance, en ce qui concerne notre argent, nous sommes un peu au coude-à-coude, qu'il l'admette ou non. Autre chose d'important, c'est la personnalité. J'ai besoin de quelqu'un qui a une personnalité qui ne sera pas intimidée par la mienne." Bien que cette proposition ait fait rire Fifty, T.I. reste persuadé qu'il va le battre car il se pense meilleur que lui : "Je m'en fous de qui a vendu combien de disques, je m'en fous de qui a plus de numéro 1, même si ça signifie que je suis au-dessus. Je m'en fous de ça, je pense que mon répertoire est mieux."

En conséquence, 50 Cent s'est simplement contenté de rire et de dire que T.I. devait être sacrément défoncé pour proposer une chose pareille : "Yo, quelqu'un a passé de la drogue à T.I."

Sur le compte Instagram de Verzuz, les battles s'enchaînent. Après Alicia Keys VS John Legend, il y a eu Fabolous et Jadakiss, qui seront les prochains ?