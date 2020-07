Pop Smoke clashe 6ix9ine dans son album posthume

Pop Smoke a taclé 6ix9ine dans un morceau de son album posthume !

Alors que 6ix9ine vit sa sortie de prison paisiblement et qu'il cumule les singles depuis quelques semaines, il reste au cœur de beaucoup de clashs entre rappeurs. D'ailleurs, vendredi dernier, il a été la victime d'une nouvelle pique et personne ne s'y attendait, car celle-ci vient de Pop Smoke !



Le rappeur, décédé au début de l'année 2020, parle de Tekashi 69 dans un morceau de son album posthume "Shoot for the Stars Aim for the Moon". Le projet produit par 50 Cent comporte 19 morceaux et a cumulé 41 millions de streams en une seule journée lorsqu'il est sorti. Par conséquent, il n'a pas fallu beaucoup de temps à ses fans pour remarquer le tacle adressé au rappeur qui a les cheveux de toutes les couleurs. Dans "Gangstas", Pop Smoke balance : On set that’s some real shit n****, i don’t want none of that extra loud shit, this ain’t none of that rainbow hair shit, this the real straight shit” . Ce qui donne en français :“C’est un vrai truc de merde, je ne veux pas écouter cette grosse merde, pas comme cette merde aux cheveux arc-en-ciel, c’est de la merde”.

Pas besoin de réfléchir trop longtemps pour comprendre qu'il parle de 6ix9ine dans cette phrase, car le seul connu pour avoir cette coupe de cheveux, c'est bien lui. Pop Smoke, lui-même originaire de New York, ne semble pas avoir aimé la trahison envers le gang des Nine Trey Bloods qui a valu à Tekashi 69 le surnom de "snitch". 50 Cent lui avait également tourné le dos après qu'il ait balancé ses anciens amis.