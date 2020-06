6ix9ine trolle Gunna et le traite de balance

Tekashi est obsédé par la dénonciation.

6ix9ine ne peut pas s'en empêcher. On se demande même quand il trouve le temps de travailler tellement il est au taquet sur les réseaux sociaux. Alors qu'un tournage de clip impliquant Gunna et Lil Keed a été interrompu par des coups de feu en début de semaine, le rappeur aux cheveux multicolores s'est jeté sur cette histoire pour troller Gunna et ironiser sur son passé de balance...

Le clip que tournait Gunna et Lil Keed semblait être celui de leur titre "Fox 5". Il s'est brutalement arrêté quand des bruits similaires à des coups de feu ont dispersé les personnes présentes.