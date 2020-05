6ix9ine tacle Doja Cat !

Tekashi se fait plaisir !

Pour une fois que quelqu'un a plus de problèmes que lui sur les réseaux sociaux et avec les acteurs du rap game, 6ix9ine n'a pu se retenir et s'en est pris à Doja Cat, histoire de faire oublier ses propres déboires, sans doute. C'était sans compter sur les twittos qui ne sont pas prêts de passer l'éponge sur ses agissements.

Rappelons les faits. Doja Cat a été accusée de racisme après qu'une vieille vidéo où on la voit dans une chat room rire de blagues racistes ait refait surface sur Internet. Le hashtag #dojacatisoverparty s'est développé à vitesse grand V et les twittos ont demandé à "annuler" Doja qui est, en plus, devenue la cible d'innombrables moqueries. Si Doja Cat devait être "cancelled", beaucoup se sont demandés pourquoi 6ix9ine n'avait pas lui aussi été annulé puisque c'est une balance et qu'il a dû répondre d'accusations d'agression sexuelle. Aussitôt dit, aussitôt fait, le hashtag #6ix9ineisoverparty a commencé à se prospérer.

Mais, vraiment, pour une fois qu'il n'était pas la cible principale, Tekashi s'est fait plaisir et s'est joint au concert de critiques qui s'abattent sur la jeune femme. Il a donc participé au mouvement #canceldoja en commentant ses excuses.





"Elle a commencé avec la mauvaise… Donne-moi jusqu'à demain #canceldoja"

Il faut dire que 6ix9ine l'a mauvaise contre Doja Cat puisqu'elle était devant lui au classement du Billboard alors qu'il voulait vraiment être numéro un et qu'elle disait que cela ne signifiait rien pour elle. "C'est très bien. Il n'y a pas de mal à vouloir un n°1 et à travailler dur pour y arriver. Moi ? Je m'en fous".

Bien qu'elle ne le cite pas nommément, il a quand même eu envie de passer en mode attaque. Sous le post de The Shade Room concernant les excuses de Doja Cat, il a écrit : "Quelqu'un a appelé son chien Doja".

Après s'être excusée sur Instagram, Doja Cat s'est aussi expliquée au cours d'une session live sur le même réseau.

Mais pour une fois que 6ix9ine n'est pas la cible principale, il n'a pas boudé son plaisir de la tacler.