6ix9ine attaque frontalement Rich The Kid !

6ix9ine avait promis de se tenir loin des réseaux sociaux le temps de terminer son prochain titre qui devrait sortir vendredi 29 mai et qui pourrait être un feat avec Nicki Minaj. Mais après à peine deux jours d'absence, il n'a pas pu se retenir et s'est attaqué à Rich The Kid. Il faut dire que ce dernier avait ouvert les hostilités en se proclamant lui aussi roi de New-York et en sortant avec l'ex de Tekashi... Toujours est-il que ce dernier a demandé à ses fans d'unfollow Rich The Kid et a promis qu'il s'abonnerait aux 5000 premiers qui le feraient !

Le post a rapidement été supprimé mais comme toujours, les captures d'écran avaient déjà pris le relais ! Dans cette publication, 6ix9ine a aussi demandé à ceux qui le feraient de "commenter une fois terminé" afin qu'il sache à quels comptes s'abonner.

LOL! #Gooba artist Tekashi 69 (@6ix9ine) urges his Instagram followers to "unfollow" Rich The Kid (@richthekid) and he'll follow the first 5,000 users to do so #NoChill. pic.twitter.com/eDfmDrLPj2 — Tanizzle.com (@iTanizzle) May 22, 2020

Le post de Tekashi a été si rapidement effacé qu'il n'a pas laissé la moindre chance à Rich The Kid de répondre. Mais, il semble que le mal était quand même fait. C'est DJ Akademiks qui a montré que l'influence du rappeur aux cheveux multicolores est toujours bien présente puisqu'il affirme que Rich a commencé la journée avec 7,7 millions d'abonnés et n'en compte maintenant plus que 7,6 millions alors qu'il avait espéré le contraire en promettant de nouveaux titres si son nombre d'abonnés augmentait jusqu'à 8 millions. Il semble que 6ix9ine a été plus rapide et lui a coupé l'herbe sous le pied...