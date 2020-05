Drake tacle Kylie Jenner !

Et s'excuse dans la foulée...

Drake devient-il un bad boy ? Drake devient-il un clasheur ? On en doute un peu et pourtant dans un morceau inédit, il s'en est pris à l'icône de la jeune génération, Kylie Jenner, accessoirement la plus jeune de la famille Kardashian et ex (?) de Travis Scott.

Alors que sa dernière livraison, la mixtape 'Dark Lane Demo" n'a que quelques jours, le rappeur canadien tente de rattraper le temps perdu durant la quarantaine et met les bouchées doubles. Alors qu'en Amérique du Nord, la population n'est pas vraiment déconfinée, Dreezy multiplie les lives Instagram, notamment sur le compte de son label OVO, sur lesquels il tease de nouveaux morceaux. Hier, il lâché un extrait d'un titre avec Future dans lequel il s'en prend à Kylie Jenner et à ce qu'elle représente. Emoi dans la twittosphère car les millions de followers de "l'influenceuse" n'ont pas vraiment apprécié que leur idole soit qualifiée de "pièce secondaire" par Drake dans cette phrase qui était censé répondre aux rumeurs qui les voyaient ensemble.

"Yeah, I’m a hater to society, Real shit, Kylie Jenner that’s a side piece, Yeah, I got 20 motherfuckin’ Kylies" "Oui, je déteste la société, C'est vrai Kylie Jenner est une pièce secondaire, Oui, j'ai 20 put*** de Kylies"