Booba clashe violemment Franck Gastambide !

Le Duc révèle leurs échanges privés

On le sait, Booba n'a pas l'habitude de tendre l'autre joue quand on s'attaque à lui et même quand on ne s'attaque pas à lui d'ailleurs. Franck Gastambide ayant répondu à ses critiques sur la série "Validé", le Duc qui avait déjà répliqué avec la playlist du même nom, coupant ainsi l'herbe sous le pied du réalisateur, a continué son entreprise en publiant un échange privé que les deux hommes ont eu sur Instagram.

Franck Gastambide est fan de Booba, il l'a dit et redit et il a évidemment voulu connaître l'avis du Duc sur sa série alors il lui a envoyé des messages sur Instagram. D'une part, B2O ne lui a pas répondu, mais en plus il les publie aujourd'hui. On sait le rappeur de Boulogne amateur de beef, il a sans doute vu là une trop belle occasion pour ne pas passer à côté.

Dans son message, Franck Gastambide fait preuve d'un réel respect envers Booba et on sent bien que l'avis du Duc est importante pour lui. Il dit :

"Tu le sais sûrement, ma série vient de sortir... et comme tu t'en doutes, j'aimerais avoir ton avis. C'était un putain de challenge, il y avait 1000 manières de se planter (ou de se faire planter)... Au final, j'ai fait de mon mieux. Je ne sais pas si tu peux la voir à Miami via MyCanal. En tout cas, si ça t'intéresse de la téma, je te fais envoyer un lien par mail."

Fin mars, il insiste en envoyant une image sur laquelle on voit des bouteilles de whisky de la marque D.U.C avant de finalement lâcher l'affaire, Booba n'ayant toujours pas répondu, jusqu'à aujourd'hui...

On sait le Duc est un adepte du "pour nous, par nous", peut-être aurait-il préféré que la première série du rap français soit produite et réalisée par des entités et des personnes issus du monde du rap ? Mais Franck Gastambide est un pur produit de la génération hip-hop et son travail reflète bien la réalité des coulisses du rap game. Alors que B2O n'aime pas la série, ça peut se comprendre, les goûts et les couleurs, mais qu'il méprise autant Gastambide, c'est surprenant. A moins qu'il y ait une embrouille plus ancienne entre les deux ? Toujours est-il que Booba semble en avoir après le comédien...