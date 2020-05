6ix9ine : Meek Mill veut le détruire

Meek Mill et 6ix9ine

Pour la culture.

Meek Mill a beau être un jeune papa, il ne digère pas le retour de 6ix9ine et reste bloqué, à tel point qu'il a promis d'écraser le rappeur controversé par tous les moyens nécessaires. Il faut dire qu'après avoir critiqué les médias qui parlent beaucoup de trop de Tekashi à son goût, le rappeur de Philly a une échange musclé avec celui aux cheveux multicolores.

Peu de temps après que The Shade Room ait partagé un article sur le clip "Googa" qui signait le retour musical de 6ix9ine, ce dernier a écrit un message dans la rubrique des commentaires demandant si quelqu'un pouvait vérifier que Meek Mill allait bien. Une question ironique puisque les deux rappeurs se sont déjà écharpés en fin de semaine dernière et durant le week-end, Tekashi demandant à Meek Mill de l'oublier et de plutôt s'occuper de son fils nouveau-né...

Meek Mil a le sang chaud et il est surtout particulièrement remonté contre 6ix9ine alors il a fait feu en répondant au commentaire du rappeur originaire de Brooklyn.