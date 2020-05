Booba s'en prend encore à Gims

B20 ironise sur la carrière de Gims.

Booba continue de se moquer (gentiment pour une fois) de Gims. Alors qu'il l'a déjà repris de volée concernant les chiffres de l'album de l'ancien de la Sexion d'Assaut, "Ceinture Noire", il vient d'en remettre une couche sur Instagram. La question d'un internaute était simple : "Qui a la meilleure carrière entre Gims et Booba ?", Le Duc a répondu lui-même dans les commentaires que c'était lui, évidemment. Puis, il a développé...

Gims n'aime pas être charrié par Booba mais il faut avouer que contrairement à d'autres clashs de B20 comme ceux avec Kaaris, La Fouine ou Rohff, il reste plutôt soft avec le rappeur aux lunettes de soleil. Alors qu'habituellement les insultes fusent facilement et les menaces aussi, cette fois, on est plutôt dans la taquinerie.

C'était de ça qu'il s'agissait quand il a réagit à la déclaration de Gims sur les chiffres de vente de l'album "Ceinture Noire" qui approche quand même le million de copies écoulées en France et qui l'aurait dépassé si on tient compte également des ventes à l'international. C'était une petite pique, de l'ironie. C'est presque gentil.

Cette fois, alors que qu'un compte Instagram, @lactudalinho, ait lancé un sondage sur le rappeur ayant la meilleure carrière, à choisir entre Booba et Gims, il a eu la surprise de voir le Duc s'invitait dans les commentaires et écrivait : "Booba, sans hésiter".

La suite est un peu plus piquante et fait référence, pour ceux qui ne le savent pas, à un moment de solitude vécu par Gims il y a quelque temps. Quand un internaute répond à B20 : "Booba j'hésite entre toi et Spiderman hassoul", le rappeur de Boulogne rétorque illico : "Spider-man j'connais pas par contre le DJ est bon !" Cette phrase est une autre pique et revient sur un passage gênant vécu par Gims lors d'une émission de télé. Alors qu'on lui demandait son avis sur Maes, le rappeur parisien avait déclarait qu'il ne le trouvait pas bon. L'animateur s'est alors senti obligé de lui dire que le DJ du rappeur de Sevran était dans le public. Et Gims avait lancé cette phrase pour essayer de s'en sortir sans dommages : "Non, mais son DJ doit être très bon".

Même s'il est animé des meilleurs sentiments durant cette pandémie, Booba garde une bonne mémoire dès lors qu'il s'agit de clash...