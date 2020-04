Eminem se confie sur sa quarantaine.

Pas facile la vie de star.

Le confinement n'a pas le même impact sur les gens, il n'y a qu'à demander autour de nous et vous verrez que chacun le vit à sa façon et plus ou moins bien. Chez les stars, c'est pareil. Il y a ceux qui en tirent parti comme Tory Lanez et ceux qui pètent les plombs comme Young Chop. Et puis, il y a Eminem. Le rappeur de Detroit s'est livré sur ses conditions de confinement lors d'un entretien avec Sway Calloway sur Shade45. Et vous allez voir, son avis est assez intéressant.

En effet, pour lui, la quarantaine ne semble pas changer beaucoup de choses à sa vie habituelle car bien qu'il ait toujours autant de mal à rester chez lui, Eminem explique que le succès et la notoriété l'ont naturellement isolé.

"Au fil des ans, la renommée m'a définitivement mis en quarantaine. Cette fois, le plus dur c'est de savoir qu'on ne peut vraiment pas sortir et qu'on ne peut pas bouger comme on le fait habituellement. Ce n'est pas tout à fait la même chose pour moi que ça ne l'est habituellement [...] Ce n'est pas la même chose quand vous ne pouvez pas faire ce que vous avez l'habitude de faire, la routine. Aller au studio devient ma seule sortie. Je ne peux pas faire grand-chose de plus donc j'ai écrit."

Finalement, être une star planétaire n'a pas que des avantages si on en croit celui qui vient de fêter ses douze ans de sobriété puisque pour lui, le confinement est quelque chose de courant. C'est sûr qu'être Eminem et se balader dans les rues de Detroit ou sortir au cinéma doit être totalement impossible sans déclencher une émeute. De quoi réfléchir sur notre propre situation de confinement...