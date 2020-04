Kodak Black humilie YoungBoy NBA

En le mettant sur... du papier toilette !

Alors qu'on pensait Kodak Black concentré sur sa rencontre avec le président américain et son "idée géniale", le rappeur emprisonné n'a pas oublié son meilleur ennemi, YoungBoy NBA et en remet une couche (si on peut dire) en commercialisant du papier toilette avec ses initiales dessus...

Le beef entre Kodak Black et YoungBoy NBA vient de prendre un nouveau tournant et pas un des plus reluisants... Alors que NBA ne va pas bien depuis que sa fiancée a poignardé une de ses ex, le label de Kodak, Sniper Gang vient de mettre en vente du papier hygiénique avec le mot NBA écrit dessus. C'est JackBoy, un des proches de Black, et un affilié de Sniper Gang qui a effectué la présentation de ce nouveau produit, stocké dans une boîte rouge et bleue sur laquelle on lit "NBA" sur Instagram. On vous passe les commentaires, même sans parler très bien anglais, ils se comprennent assez facilement même si JackBoy ne nomme jamais le rappeur de Bâton Rouge et joue plutôt au commercial dans une (mauvaise) pub.

Evidemment, le Sniper Gang ne parle pas de la NBA, la ligue de basket professionnel. Ils risqueraient un procès énorme et ne sont pas si fous que ça. Cette humiliation vise nommément YoungBoy NBA avec qui Kodak Black est en beef depuis de longues années. Ils ne prennent pas de risques en tirant sur l'ambulance puisque NBA ne va pas bien et a annoncé son retrait de la musique tant que la situation ne s'améliorerait pas. On doute que c'est à quoi il pensait...

On ne peut pas le nier, YoungBoy NBA traverse une mauvaise période. Sa copine actuelle, la fille du boxeur Floyd Mayweather a poignardé une femme dans sa maison. Celle-ci était la mère d'un des enfants du rappeur. Si Lyanna Mayweather risque une lourde de peine de prison, cet épisode a fortement affecté l'artiste. Dans la foulée, il a effacé son compte Instagram s'estimant "harcelé" et a même parlé de suicide avant de se mettre en retrait de la musique après la sortie de son projet "38 Baby 2". Kodak Black et son crew appuie donc sur sa tête pour ne pas le laisser remonter à la surface. Ce sont les règles du jeu lors d'un clash, profiter de la faiblesse de son adversaire. Et puis, il faut bien admettre que si c'est d'un goût douteux, c'est quand même assez drôle...