XXXTentacion : un de ses meutriers demande à être libéré

A cause de l'épidémie de coronavirus.

L'un des suspects dans le meurtre de XXXTentacion craint pour sa vie alors que l'épidémie de coronavirus se propage à vitesse grand V dans le système carcéral américain. Il supplie la justice de le laisser sortir sous caution. Dedrick D. Williams - le premier des 4 suspects arrêtés et inculpés pour le meurtre du rappeur - a écrit une lettre au juge Michael A. Usan affirmant qu'il avait peur de contracter le Covid-19 en raison de la faiblesse de son système immunitaire.

Dans les documents obtenus par le média TMZ, Williams va droit au but et écrit : "Je vous envoie cette lettre pour me sauver la vie." Il affirme aussi qu'un adjoint de la prison principale du comté de Broward a infecté un détenu avec le virus et explique qu'il a peur parce qu'il prétend qu'aucun détenu n'a été testé dans sa prison. Il insiste sur le fait qu'il est innocent de l'assassinat de XXXTentacion et qu'il n'a été arrêté uniquement parce qu'il avait violé sa probation. Il demande à être libéré au moins jusqu'à la fin de la pandémie.

Il a plusieurs fois eu affaire au juge à qui il écrit et essaie de jouer la corde sensible. "Depuis l'âge de 17 ans, je vous ai eu comme juge. J'ai maintenant 24 ans. Je n'ai jamais manqué le tribunal ou échoué à un test de dépistage de drogue depuis que je me rends dans votre salle d'audience." Il insiste aussi le fait qu'il est père et qu'il ne veut pas que ses enfants grandissant sans lui. Mais sa requête a peu de chances d'aboutir car il a un casier qui pèse très lourd.



Surtout, avec trois autres personnes, Michael Boatwright, Trayvon Newsome et Robert Allen, il a été inculpé par un grand jury pour meurtre au premier degré. Les quatre hommes ont également été accusés de vol à main armée avec une arme à feu.

XXXTentacion avait lui aussi un fils quand il a été assassiné en juin 2018 en Floride alors qu'il n'avait que 20 ans.