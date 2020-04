Young Chop de nouveau arrêté !

Paradoxalement, l'arrestation de Young Chop peut lui faire du bien.

Cela faisait un moment que l'on n'avait pas parlé de Young Chop. Il faut dire que ces dernières semaines, le producteur de Chicago avait fait très fort. Mais là encore, il n'a pas fait semblant puisqu'il a de nouveau arrêté pour avoir violé sa probation. La chute continue...

Depuis le début du confinement, le comportement de Young Chop inspire les pires craintes. Il a insulté ou s'est pris la tête avec Meek Mill, 21 Savage qu'il a été cherché jusque dans son hood, Drake, Sean Kingston avant de balancer un diss track insultant tout ce beau monde... Mais il a été plus loin en simulant une fusillade si bien qu'il a fini par se faire arrêter avant d'être libéré sous caution. Evidemment, ses agissements qu'il documente allégrement sur les réseaux sociaux ne sont pas passés inaperçus. C'est d'abord un gang d'Atlanta qui lui donné 24h pour quitter la ville, ce que Chop n'a évidemment pas fait. Mais la police s'est aussi penché sur son comportement et ça n'a pas raté, il a été arrêté une deuxième fois.

Cette fois, il se retrouve une nouvelle fois derrière les barreaux pour avoir violé sa probation. Et il serait enfermé cette fois sans possibilité de sortir puisqu'aucune caution n'a été fixée. C'est horrible à dire, mais c'est peut-être un mal pour un bien. Rappelons que le beatmaker qui semble quand même souffrir de quelqus troubles a déjà été plusieurs fois arrêté cette année. En février, il était placé en détention pour cruauté aggravée envers les animaux, accusé d'avoir affamé un chien à mort. Le 6 avril, il a de nouveau été arrêté pour conduite dangereuse et défaut d'assurance. Le voilà de nouveau derrière les barreaux pour un temps. Espérons qu'on pourra lui donner des soins et qu'il profitera pour se calmer parce que le début de la quarantaine n'a pas été de tout repos pour lui...