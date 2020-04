Coronavirus : Jul vend ses disques d'or et de platine

Le très beau geste de Jul.

En France comme aux Etats-Unis, les rappeurs sont nombreux à se mobiliser dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement sur la planète. Jul a décidé de participer lui aussi à l'effort. Il a annoncé sur Instagram qu'il allait mettre en vente ses disques d'or et de platine afin de reverser les bénéfices aux hôpitaux. Un geste rare qui l'honore.

Booba a lancé des émissions d'information pour sensibiliser le public et notamment les jeunes sur l'importance de la crise et du confinement. Sneazzy a mis en place une cagnotte solidaire pour aider les équipes soignantes en partenariat avec la fondation de France, chacun essaie de s'investir dans la lutte contre le coronavirus. Jul, lui, a décidé de mettre aux enchères toutes ses récompenses, ses disques d'or et de platine et d'y ajouter un chèque de 30 000 euros. Dans son message, il demandait aux autres artistes de faire de même et encourage son public, en fonction de ses moyens, a également participé à l'effort en envoyant des dons à la Fondation HP-HF (Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France)