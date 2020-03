6ix9ine : son avocat demande sa libération à cause du coronavirus...

Tous les moyens sont bons...

L'avocat de 6ix9ine demande à la justice de laisser sortir son client de prison plus tôt à cause de l'épidémie de coronavirus qui sévit dans les prisons américaines.

Le rappeur de Brooklyn est censé être libéré au début du mois d'août 2020. Enfin ça, c'est pour la théorie. En pratique, on ne sait pas vraiment puisque ses derniers jours, il a été attaqué par un de ses anciens amis pour tentative de meurtre et par une femme blessée lors d'une fusillade qu'il aurait ordonné. Cela n'a pas empêché Lance Lazzaro, son représentant, d'écrire une lettre au juge afin que son client bénéficie d'une libération anticipée en raison de la menace actuelle qui pèse sur les détenus parce que le virus se propage rapidement au sein du système pénitentiaire américain.

La lettre écrite par l'avocat de 6ix9ine explique qu'il faut le laisser sortir pour son propre bien car il aurait des problèmes de santé qui le rende plus fragile qu'un autre. Il demande donc à ce que la justice le libère bien avant août, date prévue de sa sortie de prison. Lazzaro explique que Tekashi est asthmatique, qu'il a eu une sinusite et une bronchite à la fin de l'année 2019 et qu'il a été hospitalisé pour suivre un traitement. 6ix9ine se plaindrait actuellement d'essoufflement mais, selon son avocat, il ne pourrait pas voir de médecin...

6ix9ine ne doit sortir que le 2 août 2020 et surtout avec les affaires qui courent encore, il n'est pas du tout certain qu'il soit libéré de prison à cette date. La lettre de son avocat ressemble surtout à une tentative de la dernière chance...