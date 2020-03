Kanye West : Twitter se déchaîne contre lui !

Avec le hashtag #KanyeWestIsOverParty.

Parfois, on aimerait mieux parler de Kanye West autrement que pour ses problèmes ou ses dingueries. Mais voilà, le génial musicien les cumulent tellement qu'il est souvent difficile de passer au travers. Une version non censurée d'une conversation téléphonique qu'il a eu en 2016 avec Taylor Swift a fuité sur le Net suite à la diffusion d'un documentaire consacré à la chanteuse que l'on peut voir sur Netflix, "Miss Americana". Depuis, Kanye West est devenu un bouc-émissaire mondial sur Twitter.

On le sait, depuis l'intervention de Kanye West durant la prestation de Taylor Swift durant les MTV Video Music Awards en 2009, les relations entre les deux artistes ne sont pas idylliques, c'est le moins que l'on puisse dire. Rapide rappel des faits pour ceux qui auraient oublié. Alors que la chanteuse reçoit le trophée du meilleur clip, Mister West prend le micro pour dire son incompréhension que la récompense ne revienne pas à Beyoncé. Le moment de gêne est immense et Kanye West se fait ensuite charcler dans le monde entier. Qu'il ait ensuite avoué être totalement ivre n'a pas vraiment arrangé les choses...

Or, hier, une conversation entre les deux artistes a leaké sur Internet dans laquelle Kanye West demande à Taylor Swift de tweeter un de ses titres. Morceaux choisis :

- "C’est mon nouveau single, je voudrais que tu le tweetes. […] La raison, c’est parce qu’il y a une ligne polémique à ton sujet au début de la chanson"

- "Qu’est-ce que ça dit ?"

Là, Kanye West ment clairement à Taylor Swift. Il évoque la phrase "I feel like Taylor Swift still owes me sex" ("Je sens que Taylor Swift me doit toujours une partie de jambes en l’air") alors que celle qu'on l'on retrouve sur le morceau final du titre "Famous" sur "The Life of Pablo" est la suivante : "I feel like me and Taylor might still have sex" ("Je sens que Taylor et moi devrions coucher ensemble").

Bon, après tout pourquoi pas, il n'y avait rien de très glamour mais rien de très humiliant non plus. Sauf que Kanye West a totalement oublié de lui parler d'un autre lyrics dans lequel il traite la chanteuse de "b*tch" et de cette phrase : "I made that b**** famous" (" J’ai rendu cette pétasse célèbre"). En 2016, il expliquait : "J’ai appelé Taylor […] à propos de ce passage, elle a trouvé ça drôle et m’a donné son accord" et ce même si un des membres de l'entourage de Taylo Swift avait expliqué qu'elle n'avait jamais été informée de la totalité des paroles ce que prouvent l'échange téléphonique qui a fuité hier. Son mensonge vient donc d'exploser au grand jour.

Depuis ces nouvelles révélations, un hashtag déchaîne Twitter : #KanyeWestIsOverParty et le rappeur en prend pour son grade. Il passe pour un menteur et un manipulateur et Internet n'est pas tendre avec lui comme vous pouvez le lire ci-dessous.

Depuis le début je disais que ce mec était un connard fini, preuve en est : 10 ans après, est révélé l’appel en entier qui prouve que Taylor Swift disait vrai, elle n’avait jamais approuvé cette chanson. Je sens les mauvaises personnes en un clin d’œil ???? #KanyeWestIsOverParty https://t.co/nLB4zFs98J — lesagean ???? (@lesagean) March 22, 2020 Have y'all ever wondered what snakes eat? RATS, you're right.#KanyeWestIsOverParty #TaylorToldTheTruth #TaylorSwiftWasRightAllAlong pic.twitter.com/RyM5ZNR4OY — Karyn (@karyn_official) March 22, 2020

On sait l'homme intelligent et l'artiste génial mais là, son image vient d'en prendre quand même un sacré coup.