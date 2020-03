Lil Baby se défend de prendre de la drogue

Lil Baby en a marre qu'on le prenne pour un drogué. Alors une bonne fois pour toutes, il a voulu mettre les points sur les i avec un tweet simple, net et précis où il écrit : "Je ne prends pas de percocets !" Rappelons que les percocets sont des médicaments de le famille des opioïdes qui contiennent aussi de la morphine...

Ces dernières années, les rumeurs qui associent les rappeurs avec les opioïdes se font de plus en plus nombreuses et de plus en plus pressentes. Lil Baby, notamment, a souvent été stigmatisé à cause de certains de ses comportements durant des interviews ou des apparitions vidéo. Cela a incité le rappeur à tweeter, de façon lapidaire certes, mais directe !