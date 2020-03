Ninho casse tout avec "M.I.L.S.3" !

Ninho a fait tomber tous les records avec la sortie de sa mixtape "Maintenant Ils Le Savent 3" la semaine dernière.

Certaines sorties d'albums ou périodes de promotion ne se passent pas toujours comme prévu. Ca a été le cas pour Ninho, qui avait prévu de dévoiler sa mixtape "MILS 3" le vendredi 13 Mars, hier. Sauf que des extraits ont commencé à fuité sur le web, forçant la team du rappeur à sortir le projet sur les plateformes samedi 7 Mars, une semaine avant sa sortie officielle. On craignait un peu pour les chiffres de vente de Ninho, avec un projet sorti en plein week-end, sans trop de promotion et un peu dans la précipitation. Mais on avait tord : NI est plus que jamais au top depuis la semaine dernière.

Le rappeur a même fait tomber plusieurs records avec "MILS 3", en écoulant 40 000 exemplaires de son projet avec donc deux jours d'exploitation en moins que sur un calcul de ventes en première semaine classique. Il détient également le record du titre le plus écouté en première semaine, puisque son morceau "Lettre à une femme" a atteint 11 584 310 écoutes dépassant ainsi "Au DD" de PNL, une sacrée performance pour le rappeur. Qu'on se le dise, la machine du rap français depuis 2 ans, c'est bien Ninho.

La performance est d'autant plus notable qu'il a dû faire face à l'arrivée du Coronavirus, qui a causé le report de son concert à Bercy, initialement prévu le 12 Mars (et qui aura lieu en septembre a priori) et qui a été synonyme de "ralentissement" des streams musicaux pendant la semaine, les gens étant plus concentrés sur l'actualité. Encore une belle réussite signée Ninho, qui devrait filer facilement vers son disque de platine, au minimum.