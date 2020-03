Young Thug se moque de YFN Lucci

Young Thug a décidé de se moquer de son rival YFN Lucci.

Les clashs entre rappeurs, au départ rares, intenses et même parfois violents, sont devenus ave les années aussi ridicules, exagérés en sans aucun sens qu'une émission de télé-réalité. On peut par exemple nommer Eminem et tous ses beefs depuis 3 ans, plus ridicules les uns que les autres, ou encore le 50 Cent vs French Montana qui a démarré pour une histoire de Bugatti d'occasion. A chaque fois, les motifs des clashs et les morceaux / post Instagram qui en découlent sont assez gênants pour les fans. Mais bon, ça fait partie du folklore du Rap 2.0 où Internet et les réactions courtes et rapides font plus de buzz qu'une réponse saignante et bien réfléchie.

On en a eu un bel exemple ce week-end avec le clash entre Young Thug et YFN Lucci. Une rivalité qui a démarré en 2017 pendant la sortie de "Beautiful Thugger Girls". A cette occasion Young Thug s'était auto-proclamé "nouveau Tupac Shakur", YFN Lucci l'avait insulté et ça ne s'est pas calmé depuis. Au contraire même : alors que Lucci partageait hier des photos de sa main copieusement diamantée sur Instagram, Young Thug a pris le temps de répondre par une phrase bien provocatrice : "les bijoux de mes enfants sont mieux que cette merde mec".

LMAO BRUH I’m on IG and I see Young Thug comment on YFN Lucci shit ???????????????????????????????? pic.twitter.com/pngoVfCgco — WHIP IT: THE MOVIE ???????? ON ALL PLATFORMS ✨☄️ (@HBMWildz) March 6, 2020

Une réponse subtile, fine et intelligente, qui devrait déboucher sur un clash de haute volée digne d'un Jay-Z vs Nas... Nan, on rigole, deux "gamins" (trentenaires) attardés qui font joujou pour savoir qui a les plus gros bijoux, on espère que les clashs suivants relèveront le niveau...