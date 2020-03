PNL : leur tournée complète, ils rajoutent des dates !

Ademo et NOS, les Deux Frères du groupe PNL, ont vendu les places pour leur tournée tellement vite qu'ils doivent en rajouter !

On ne présente plus PNL. Duo iconique du 91, les Deux Frères Ademo et NOS ont achevé leur conquête de la France avec leur quatrième album qui ne doit pas être loin du disque de diamant à l'heure où nous parlons. Une année 2019 qui a été synonyme de tous les succès pour le groupe, qui a donc profité de cette nouvelle aura pour partir en tournée dans tout l'Hexagone en 2020. Là encore ils avaient fait preuve d'originalité pour communiquer autour de l'événement, avec des objets mystérieux placés dans toutes les grandes villes où ils passeront. Un procédé marketing qui a l'air d'avoir eu encore plus de succès que prévu.

En effet, la tournée de PNL serait déjà complète ! Du coup PNL a décidé dans la foulée de remettre des places en vente et de prévoir des nouvelles dates. Pas d'annonce mystérieuse cette fois-ci, les frères ont opté pour un simple post Twitter, avec une petite vidéo de 20 secondes qui présente les nouvelles dates et le lien pour aller directement acheter son billet. On aura donc droit à 4 dates parisiennes en tout : les 5, 6, 17 et 18 juillet 2020 ils retourneront l'AccorHotels Arena de Bercy. 4 Bercy en moins de 15 jours, voilà un sacré défi à relever mais on imagine que ça ne fait pas peur à Ademo et NOS.

D'autres places ont également été remises en vente pour les autres grandes villes de la tournée, on vous laisser checker tout ça pr vous-mêmes si vous êtes intéressés. Chaque jour, PNL rentre un peu plus dans la légende de la musique française !